мужские прически викингов фото

В защиту длинноволосых парней, которых нередко подозревают в нетрадиционной ориентации,

Напротив, длинные локоны придавали своему обладателю романтичность, аристократическую утонченность или брутальность; убедиться в этом несложно, посмотрев портреты дюрера, карла великого, рафаэля санти.