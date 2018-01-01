мужские прически викингов фото

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В защиту длинноволосых парней, которых нередко подозревают в нетрадиционной ориентации,
Напротив, длинные локоны придавали своему обладателю романтичность, аристократическую утонченность или брутальность; убедиться в этом несложно, посмотрев портреты дюрера, карла великого, рафаэля санти.
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